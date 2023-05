Une semaine pour s'initier au compost en Région bruxelloise

Du 4 au 10 juin prochains, des citoyennes et citoyens bruxellois ouvriront les portes de leur jardin pour partager leur expérience du compostage en milieu urbain, à l'occasion des Compost Days, organisés par Bruxelles Environnement et l'ASBL Worms. L'événement s'étale cette année sur une semaine alors que le tri des déchets organiques, en sacs orange, deviendra obligatoire dans la Région capitale dès le 15 mai.

Une cinquantaine de compost privés et collectifs, intérieurs et extérieurs, sont déjà inscrits pour accueillir les curieux. Des citoyens y seront présents pour répondre aux questions, expliquer ce qu'ils font et pourquoi.

La semaine se terminera par "le compost en fête", à Saint-Gilles. De 10 à 18h, de multiples activités seront offertes aux personnes désireuses d'en savoir plus, et un micro-marché proposera également semences et autres astuces liées à l'objectif zéro déchet.