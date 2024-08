Un quart de siècle plus tard, un satellite de la mission Cluster revient sur Terre

Mais il peut arriver que des bourrasques de ce vent solaire la traversent, envoyant des rafales de particules énergétiques sur la surface de la planète. Le plus souvent, cela cause des aurores boréales et australes, mais il peut aussi arriver plus rarement que ces particules perturbent les communications radio et les systèmes électroniques voire endommagent des satellites.

C'est Salsa, le satellite numéro 2, qui sera le premier à plonger, en septembre. "Bien que les trois satellites restants cesseront également leurs observations scientifiques, des découvertes basées sur les données existantes de la mission sont attendues pour les années à venir", détaille l'agence.

Les trois autres appareils devraient revenir à leur tour sur Terre entre novembre 2025 et août 2026.