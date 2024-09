Un trentenaire arrêté en Californie, suspecté d'avoir déclenché un vaste feu de forêt

La police de l'État américain de Californie a arrêté un homme âgé de 34 ans, suspecté d'avoir provoqué un incendie ayant ravagé plus de 13.600 hectares (34.000 acres) de nature, rapporte mercredi la BBC.

L'incendie continue de s'embraser et est difficile à contrôler en raison de vents forts et de conditions météorologiques sèches. Jusqu'à présent, les flammes n'ont fait aucune victime ni endommagé des bâtiments. Des milliers de personnes ont cependant dû évacuer la zone.

Le trentenaire a été interpellé mardi et est actuellement détenu en attendant le paiement de sa caution. Il est suspecté d'avoir déclenché le Line Fire, l'un des trois feux de forêt majeurs qui réduisent en cendres depuis la semaine dernière une grande partie de la nature de la Californie du sud. Le brasier, qui brûle dans le comté de San Bernardino, à 96 kilomètres de Los Angeles, n'était qu'à 14% sous contrôle mercredi matin.

Plus de 2.000 pompiers luttent contre le brasier. Des hélicoptères déversent également de l'eau sur les flammes pour tenter de les éteindre.

La Californie fait face à deux autres feux de forêt majeurs : le Bridge Fire, déclenché le 8 septembre et qui a déjà brûlé plus de 18.800 hectares (46.700 acres) de surface, ainsi que l'Airport Fire qui a réduit en cendres depuis lundi quelque 9.000 hectares (22.300 acres) entre Orange et Riverside. Selon le Los Angeles Times, le dernier aurait été déclenché par des travaux de construction d'une route, lorsqu'une étincelle a été provoquée par l'utilisation d'une machine.