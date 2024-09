Une semaine d'actions en Wallonie pour combattre les incivilités environnementales

Plus de 330 actions de terrain auront lieu du 16 au 20 septembre prochains aux quatre coins de la Wallonie pour combattre les incivilités environnementales, annonce jeudi par voie de communiqué l'ASBL Be WaPP, active dans la sensibilisation autour de la propreté publique. Il s'agit du quatrième "Marathon de la Propreté" qui se tiendra dans 124 communes. L'accent sera mis cette année sur l'importance de la répression pour "changer les comportements".

"L'objectif est d'avoir une collaboration efficiente entre les acteurs de la répression (régionaux et communaux), la police et les communes afin de créer une conscience collective pour encourager des comportements respectueux de l'environnement", explique Jean-Pierre Godfrin, inspecteur général du département de la police et des contrôles auprès du service public de Wallonie Environnement.

Renforcement des rondes de la police, distribution de cendriers de poche ou de sacs pour déjections canines, sensibilisation dans des écoles… Au total, 338 actions seront menées dans 124 communes pendant cinq jours par 128 acteurs de la répression en matière de délinquance environnementale (contre une trentaine en 2021). Les citoyens qui ne respectent pas la réglementation environnementale liée à la propreté dans l'espace public seront verbalisés, préviennent les initiateurs de l'opération.