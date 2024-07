Airbus: bénéfice net divisé par deux au premier semestre, à 825 millions d'euros

Engagé dans une remontée en cadence de sa production, l'avionneur européen a livré entre janvier et juin 323 avions commerciaux, sept de plus que l'an passé et réalisé un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros, en hausse de 4%, selon un communiqué publié mardi.

"Notre performance financière à mi-année reflète principalement les importantes charges liées à nos activités spatiales. Nous nous appliquons à résoudre les causes racines de ces difficultés", affirme le président exécutif du géant européen Guillaume Faury, cité dans le communiqué.