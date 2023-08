Alibaba annonce une forte et inattendue hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé jeudi une hausse bien plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel, malgré le ralentissement économique en Chine qui pèse sur la consommation et plusieurs années difficiles.

Alibaba est un acteur incontournable de l'économie numérique en Chine et un précurseur de la généralisation des achats sur internet dans son pays.

La Chine est entrée mercredi en déflation pour la première fois depuis 2021, dernier signe d'une longue série d'indicateurs à traduire un ralentissement dans la deuxième économie mondiale.

Malgré la conjoncture, le groupe a réalisé pour 234,1 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) de ventes au premier trimestre de son exercice décalé, en hausse de 14% sur un an et à un niveau plus élevé que les prévisions d'analystes.

A titre de comparaison, le chiffre d'affaires d'Alibaba n'avait progressé que de 2% sur la période précédente entre janvier et mars, à 208,2 milliards de yuans.