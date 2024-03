American Airlines commande 260 nouveaux avions

American Airlines a passé commande de 260 avions court-courriers auprès des constructeurs Airbus, Boeing et Embraer, et pris une option sur 193 appareils supplémentaires, a annoncé la compagnie aérienne américaine lundi.

La compagnie aérienne a par ailleurs signé une commande ferme pour 85 Airbus A321neo supplémentaires, portant à 219 le nombre du plus grand monocouloir de l'avionneur européen qu'elle a commandé, a annoncé ce dernier lundi. Le contrat prévoit également une option sur 75 appareils supplémentaires.

Selon le dernier prix catalogue communiqué par Airbus, jamais appliqué en raison des rabais consentis, ce contrat s'élève à plus de 11 milliards de dollars.

Enfin, American Airlines a aussi passé commande auprès du constructeur brésilien Embraer. L'accord prévoit la livraison de 90 avions E175 et la possibilité d'en acquérir 43 autres.

Avec ces différents contrats, American Airlines se prépare à remplacer à terme certains de ses plus anciens avions monocouloirs gourmands en kérosène par des appareils plus performants dotés de sièges plus luxueux.