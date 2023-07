Après avoir réuni ses forces, la filière bois wallonne se dote d'une nouvelle direction

Après la fusion en mars dernier de l'Office économique wallon du bois et de l'ASBL Ressources Naturelles Développement, devenus "Filière Bois Wallonie", cette nouvelle structure se dote d'une nouvelle direction et d'une nouvelle identité visuelle. L'une et l'autre ont été présentées vendredi à la Foire agricole de Libramont, en présence des ministres wallons Willy Borsus (Économie, Agriculture) et Céline Tellier (Environnement, Forêt), à l'initiative de cette fusion.