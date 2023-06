Argenx obtient l'aval américain pour la version sous-cutanée du médicament Vyvgart

La Food and Drug Administration (FDA), agence américaine des médicaments, a donné son autorisation pour la mise sur le marché de la version sous-cutanée de l'efgartigimod, commercialement dénommé Vyvgart, le médicament phare de la biotech gantoise Argenx, annonce mercredi l'Echo. Ce traitement vise la myasthénie grave généralisée (MGG), une maladie musculaire rare qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles.

Au début de l'année dernière, Argenx avait déjà lancé le Vyvgart dans cette indication, mais par perfusion intraveineuse. Les débuts commerciaux ont été plus que réussis, avec un chiffre d'affaires annuel de 400 millions de dollars. Cette année, les analystes estiment qu'il pourrait déjà atteindre le milliard.

À plus long terme et selon les projections, le Vyvgart pourrait même devenir l'un des médicaments les plus vendus au monde.