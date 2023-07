Argenx voit ses ventes bondir mais ses coûts sont aussi en hausse

Elles ont atteint 487,33 millions de dollars au premier semestre, contre à peine 95,99 millions de dollars un an plus tôt.

Mais les dépenses d'Argenx ont également augmenté au cours des six premiers mois de 2023, à 716,75 millions de dollars, contre 513,93 millions de dollars au premier semestre 2022. Cette hausse s'explique notamment par les coûts liés à la commercialisation de Vyvgart et à des frais de recherche et développement en augmentation.