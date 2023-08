Au moins deux morts à la suite de violentes tempêtes à l'est des États-Unis

Une grande partie de l'est des États-Unis a été frappée par de violentes tempêtes lundi, qui ont fait au moins deux morts, tandis que des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité et des milliers de vols ont été annulés ou retardés.

La pluie, les vents violents et la grêle balayaient la quasi-totalité de la côte est américaine, de l'Alabama à New York où des alertes météo, avec des risques de tornades, ont été émises. Le National Weather Service (NWS) a prévu un "risque modéré" de tempêtes dangereuses, avec des rafales pouvant atteindre plus de 128 km/h.

La plupart des risques de phénomènes météorologiques violents s'étaient atténués en fin de soirée, et certaines régions ont été confrontées à des menaces d'inondation, la pluie continuant à tomber.