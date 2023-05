Avec la sécheresse, la crainte d'une nouvelle "année noire" pour l'olive espagnole

Production en berne et risque de pénurie: en Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive, la sécheresse et les températures anormalement élevées font craindre une "catastrophe" pour le secteur, déjà ébranlé par une année 2022 très difficile.

Selon l'Agence météorologique Aemet, le cumul de précipitations depuis le 1er octobre est inférieur de 25% à la normale sur le territoire espagnol, et de 50% dans une grande partie de l'Andalousie, où les réservoirs d'eau ne sont plus qu'à 25% de leur capacité.

"Cela a coïncidé avec la floraison" des oliviers, rappelle Rafael Pico, directeur de l'association de producteurs et exportateurs Asoliva, qui craint de voir les fleurs sécher sur pied. Or "sans fleurs, il n'y a pas d'olives, et sans olives, il n'y a pas d'huile", soupire-t-il.

- "Au bord du gouffre" -

Pour l'Espagne, qui fournit en temps normal 50% de l'huile d'olive mondiale, avec près de trois milliards d'euros d'exportations par an, la situation est d'autant plus préoccupante que la filière sort d'une campagne 2022-2023 calamiteuse.