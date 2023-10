A Baccarat, un nouvel espace retrace l'histoire de la cristallerie

La cristallerie de luxe Baccarat, située dans la ville éponyme en Meurthe-et-Moselle, inaugure un nouvel espace, baptisé "Collection Baccarat", retraçant son histoire et son savoir-faire, tout en se connectant aux territoires de par son implantation en cœur de ville.

Près de 260 ans d'histoire et plus de 600 œuvres et objets sont exposés dans un nouvel espace, à l'ancien "pôle bijoux", au centre-ville de Baccarat, avec un objectif pour la maison de luxe de s'ouvrir à la fois aux habitants, mais aussi aux touristes.