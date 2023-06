A Bangkok, des jeunes chefs étoilés mènent la révolution des palais

Jeunes, connectés et ambitieux: à Bangkok, une nouvelle génération de chefs collectionne les récompenses et séduit une clientèle aisée et internationale en révolutionnant la gastronomie thaïe.

"C'est l'âge d'or de la haute cuisine thaïlandaise", s'enthousiasme auprès de l'AFP Pichaya Soontornyanakij, 33 ans, connue sous le nom de "chef Pam", et récompensée l'an dernier par sa première étoile Michelin.