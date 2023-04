Banque mondiale: pour les Africains, pas de lutte contre le changement climatique sans développement

Dans ces conditions, la priorité pour les pays africains est d'avoir "une Banque plus puissante et plus efficace mais qui conserve son identité de reconstruction et de développement", alors que les discussions sur la réforme des institutions se poursuivent.

Insuffisant cependant pour faire face aux défis à venir, alors que le FMI estime à 1.000 milliards de dollars par an les besoins de financement pour assurer la transition énergétique et climatique des pays à bas revenus et émergents.

- "Soutien appuyé" à Ajay Banga -

"Ces éléments sont très importants pour nous. Je viens d'une région et d'un pays, le Niger, qui fait face aux difficultés climatiques non pas récemment mais depuis plusieurs décennies, pour ne pas dire plus. Donc nous vivons depuis longtemps ces problèmes et savons que nous avons besoin de plus de ressources pour y faire face", a insisté M. Bello.