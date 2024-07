Barco voit "des signes de reprise", mais anticipe une marge bénéficiaire plus faible

Au premier trimestre, Barco a vu son carnet de commandes près d'un quart moins rempli qu'un an plus tôt. Son chiffre d'affaires était également en berne, d'un cinquième par rapport à la même période en 2023. L'entreprise l'explique notamment par une pauvre offre cinématographique sur les premiers mois de l'année.

Au deuxième trimestre, les commandes et le chiffre d'affaires ont pris des couleurs et "montré des signes de reprise". Par rapport au deuxième trimestre 2023, les commandes (243,2 millions) étaient toujours 4% plus basses, mais par rapport au premier trimestre cela représentait une hausse de 10%. "Cela augure une amélioration des conditions de marchés, surtout en Amérique du Sud et du Nord", selon Barco. En Europe, au Moyen-Orient et en Asie "les conditions de marché sont restées faibles".