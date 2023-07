BASF espère réduire ses coûts après un décevant deuxième trimestre

Le géant allemand de la chimie BASF, également présent en Belgique, a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices diminuer au cours du deuxième trimestre avec des résultats inférieurs aux prévisions. L'entreprise poursuit son programme de réduction des coûts et compte économiser plus de 300 millions d'euros par an. Les coûts fixes devraient donc être réduits de 1 milliard d'euros d'ici 2026, a déclaré vendredi le directeur financier Dirk Elvermann.