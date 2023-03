Bernard de la Villardière lance Réel média, nouveau média "positif" 100% vidéo

Deux ans après avoir co-fondé la plateforme en ligne Neo, le journaliste Bernard de La Villardière réitère l'expérience sur les réseaux sociaux avec Réel média, un nouveau média 100% vidéo présenté comme "positif" et "non moralisateur", tourné vers "l'innovation".

C'est un "média militant, écologiste mais pas fondamentaliste", a affirmé le présentateur d'"Enquête exclusive" sur M6, notamment opposé au concept de "décroissance".

Parmi les sujets traités dans des vidéos de deux à dix minutes figure la première ferme verticale créée par la start-up Futura Gaïa, destinée à cultiver sans pesticide et en économisant de l'eau.

Inspiré par le succès d'autres médias sociaux comme Brut et Loopsider, Bernard de la Villardière avait lancé Neo fin 2020 à l'adresse d'un public plus âgé et porté sur l'information locale et les territoires.