Borne souhaite "des baisses concrètes" des prix pour les Français d'ici fin juin

Élisabeth Borne a dit jeudi souhaiter "des baisses concrètes, tangibles" des prix "d'ici la fin du mois de juin", demandant aux industriels et à la grande distribution de "rouvrir des négociations" afin de "répercuter" les "baisses des matières premières".

"Le gouvernement s'est mobilisé pour faire face à la crise énergétique, pour accompagner les Français face à la flambée des prix de l'énergie. C'est des dizaines de milliards d'euros, 46 milliards d'euros cette année, pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie", a répondu Mme Borne sur France 2.

"Ensuite on a demandé aux distributeurs (...) de protéger le pouvoir d'achat des Français en prenant sur leurs marges. C'est le trimestre anti-inflation. Maintenant, on attend des industriels qu'ils puissent répercuter ces baisses des matières premières dans les prix qu'ils proposent à la grande distribution", a poursuivi la Première ministre, alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février).

"Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire l'a dit, on demande, dès lors que les prix des matières premières ont baissé, de rouvrir des négociations". "On attend que dans les prochaines semaines ces négociations se rouvrent entre les industriels et la grande distribution pour effectivement répercuter ces baisses des matières premières", a développé la cheffe du gouvernement.