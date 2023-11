Brussels Airport collabore avec la haute école UCLL pour la formation des employés

L'accord vise à fournir conjointement des formations complètes, faciliter l'intégration et l'avancement professionnels, offrir une gamme d'opportunités d'apprentissage, de formation continue, de recyclage et de perfectionnement, détaillent-ils. Cela comprend notamment des formations sur mesure ou l'utilisation de techniques numériques développées par l'UCCL comme la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.

La haute école UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) compte 16.000 étudiants et huit campus dans le Limbourg ainsi que le Brabant flamand.