Cambrex ouvre une installation de stockage à température contrôlée à Villers-le-Bouillet

Le groupe américain Cambrex, spécialisé dans la sous-traitance pour le développement et la fabrication de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques, ouvre une nouvelle installation de stockage à température contrôlée à Villers-le-Bouillet, annonce-t-il mardi par voie de communiqué. Une dizaine de personnes vont être engagées dans les deux prochaines années.

Situé à proximité de Liège et à environ 90 kilomètres de Bruxelles, le site de Villers-le-Bouillet s'étale sur une superficie de 1850 m².

"À la suite de notre acquisition de Q1 Scientific (Irlande, NDLR.) en juin 2022, nous avons observé une augmentation croissante de la demande pour les services de stockage à température contrôlée. Cette extension offre une capacité facilement accessible en Europe continentale, ainsi qu'une flexibilité pour réagir rapidement et efficacement à l'évolution des exigences des clients", commente Tom Loewald, CEO de Cambrex.

Il offre "35.000 espaces de stockage pour toutes les zones climatiques clés des ICH (critères d'harmonisation pour l'approbation et l'autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, NDLR.), y compris les essais de stabilité à long terme, intermédiaires et accélérés", détaille le communiqué.

Au cours des années à venir, le groupe investira jusqu'à cinq millions d'euros dans l'installation belge et emploiera pas moins de 10 personnes.

Cette extension vient compléter la présence actuelle de Q1 Scientific à Waterford, en Irlande, et s'inscrit dans la stratégie de Cambrex d'élargir son portefeuille de solutions spécialisées pour le développement et la fabrication pharmaceutiques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.