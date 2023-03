Cinq sociétés belges s'allient pour le démantèlement des cyclotrons

IBA, Interboring, IRE, SCK CEN et Transrad s'allient pour former CYCLADE, un pôle d'expertise pour le démantèlement des accélérateurs et cyclotrons, annoncent-elles jeudi. Selon leurs estimations, environ 200 cyclotrons médicaux devront être démantelés d'ici 2040 et le marché étant toujours en pleine croissance, le besoin ne s'arrêtera pas à cet horizon.