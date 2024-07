Clicpublic rachetée par une entreprise française

La société belge d'enchères Clicpublic a été rachetée par Agorastore, une entreprise française, annonce cette dernière mardi. Avec cette acquisition, le groupe Agorastore prévoit un volume de ventes de près de 180 millions d'euros pour 2024 et compte plus de 100 collaborateurs répartis en France et en Belgique.

Clicpublic a été créée en 2012 en Belgique et est également active au Luxembourg. La société est une plateforme de vente aux enchères en ligne pour les biens d'équipement et les véhicules provenant de sources judiciaires. Elle travaille, selon Agorastore, avec plus de 300 curateurs - mandataires de justice - partenaires, compte près de 100.000 acheteurs inscrits et réalise plus de 15 millions d'euros de volumes de ventes annuelles.

La transaction a été finalisée le 27 juin 2024, son montant n'a pas été communiqué.