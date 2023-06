Comme Airbus, Boeing voit la flotte mondiale d'avions doubler d'ici à 2042

Boeing pense en outre que les compagnies low-cost vont continuer à se développer dans les 20 prochaines années et "plus que doubler de taille" même s'il s'agira d'un rythme plus faible que lors des 20 dernières années, quand leur flotte a été multipliée par six.

La demande d'avions cargo devrait également rester forte, de l'ordre de 3,5% par an, dépassant la hausse des échanges commerciaux internationaux, estimée à 3% par an sur 20 ans selon Boeing.