Conquête de Lagardère par Vivendi: un long feuilleton à la conclusion évidente

La série a eu un peu trop de saisons, même pour ses auteurs. La prise de contrôle de la maison Lagardère par la famille Bolloré a enfin connu son dénouement, sans surprise, plaçant Vivendi parmi les acteurs qui comptent sur la scène du divertissement mondial.

Le géant français des médias, propriétaire de Canal+, de nombreux magazines et du groupe de communication Havas, a annoncé mardi la finalisation de son rapprochement avec son rival Lagardère, dont il détient près de 60% du capital et sur lequel il "peut dès à présent pleinement exercer un peu plus de 50% des droits de vote", selon un communiqué.