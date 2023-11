Crise du logement: le gouvernement prête main forte à la construction

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé jeudi à Dunkerque un coup de pouce à la construction de logements, y compris étudiants, loin des attentes d'un secteur en crise, mais devenue nécessaire pour répondre aux projets de réindustrialisation.

Face à la crise de l'immobilier et du crédit, l'attente est énorme et unanime. Le nombre de ménages en attente d'un logement social (2,42 millions) n'a jamais été aussi élevé et celui des personnes sans domicile a grimpé à 330.000.