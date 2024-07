CrowdStrike "regrette profondément" l'impact de la panne mondiale

Mais des banquiers à Hong Kong, des médecins au Royaume-Uni et des entreprises aux États-Unis ont été incapables de travailler pendant des heures à cause de la panne. Il est également probable qu'il faille un certain temps avant que tous les problèmes soient entièrement résolus.

Le secteur de l'aviation a également été durement touché. Des problèmes ont été signalés à Zurich, Berlin, Schiphol, Édimbourg, Londres-Heathrow, Singapour et dans tous les aéroports espagnols, entre autres. KLM, Ryanair, Air France, Delta, United et American Airlines ainsi que trois compagnies aériennes indiennes ont dû immobiliser leurs appareils pendant un certain temps.

Selon le site internet spécialisé FlightAware, plus de 3.500 vols ont été annulés dans le monde vendredi, et plus de 30.000 autres ont été retardés. Ces données incluent cependant tous les vols annulés et retardés, même lorsque la perturbation n'est pas due à la panne informatique.

En raison de ces problèmes, l'action Crowdstrike a également plongé à la Bourse de New York. Vers 19h00 heure belge, l'entreprise avait perdu plus de 10% de sa valeur. La perte de Microsoft s'était, elle, réduite à moins d'1%.