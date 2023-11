Cyril Chabanier réélu pour un 2e mandat à la tête de la CFTC

Le président sortant Cyril Chabanier, 50 ans, a été réélu jeudi soir à la tête de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), pour un second mandat tourné vers "la souveraineté alimentaire et énergétique" et un meilleur dialogue social.

Si lors de son premier mandat à la tête d'un syndicat qui se veut réformiste, il avait plaidé pour une "féminisation" et une "modernisation des outils" de communication pour ses adhérents, cette fois, le natif d'Arles veut militer en faveur d'"une souveraineté nationale ou européenne" concernant "l'alimentaire, l'énergie, les composants électroniques et les médicaments".

Il faut "relocaliser, réindustrialiser avec une montée en gamme", insiste auprès de l'AFP Cyril Chabanier.

Il souhaite également "redonner du sens au travail": "Les entreprises doivent investir sur la RSE (responsabilité sociale et environnementale) parce que sans, on ne donnera plus de sens au travail, et les salariés y sont de plus en plus sensibles", fait-il notamment valoir.

Enfin, le leader syndical, qui a vu sa notoriété croître lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, se veut fervent défenseur du dialogue social et du paritarisme, et défend l'idée d'"un comité permanent et paritaire du dialogue social" en entreprise, avec à chaque début d'année, une sorte d'"agenda social de l'entreprise".