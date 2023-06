Dans son berceau lyonnais, bioMérieux sécurise ses approvisionnements

C'est dans cette commune du cossu ouest lyonnais qu'il y a plus de cent ans, Marcel Mérieux, élève de Louis Pasteur et arrière-grand-père de l'actuel patron Alexandre Mérieux, avait acheté des terrains pour y déplacer son laboratoire créé en 1897 à Lyon.

Au fil des générations, les Mérieux sont devenus l'une des grandes dynasties industrielles lyonnaises.

"L'histoire continue et pour longtemps", glisse Alexandre Mérieux à l'occasion d'une visite à Marcy-L'Etoile, où se trouvent le siège social et l'un des sites majeurs de production de l'entreprise familiale fondée il y a soixante ans. Un ensemble qui s'étend sur 113.000 m2 et emploie plus de 1.600 personnes.

Même si plus de 90% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé hors de France, l'entreprise compte plus de 30% de ses effectifs dans l'Hexagone.