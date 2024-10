A défaut d'une fusion, le président de l'Arcom prône une "présidence commune" à l'audiovisuel public

Il était notamment auditionné sur les contrats d'objectifs et de moyens (COM) de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (France 24, RFI) pour la période 2024-2028. Initialement attendus en 2023, ces COM, négociés avec l'Etat, doivent encore être soumis pour avis au Parlement.

Dans son propre avis rendu en juillet, l'Arcom a appelé à "renforcer" les coopérations entre ces médias.

Le "statu quo n'est plus possible", a insisté M. Maistre mardi, appelant le service public "à rassembler ses forces, non pas pour se diluer mais pour se fédérer".

"L'heure est dorénavant au +média global+", c'est-à-dire à des groupes englobant "l'ensemble des supports" télé, radio, internet, etc., et "la concurrence s'internationalise", a-t-il justifié.