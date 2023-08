Delhaize annonce la reprise de 15 premiers supermarchés par des indépendants

La direction de Delhaize a dévoilé lundi la liste des 15 premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. Leur transformation se déroulera dans les prochaines semaines et leur réouverture en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d'octobre et de novembre.

Il s'agit des magasins de Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie, Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise, ainsi que Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre.

Delhaize indique avoir choisi les repreneurs au terme d'une "sélection minutieuse" afin de "garantir un avenir durable" aux supermarchés. Cinq des repreneurs exploitent déjà d'autres supermarchés Delhaize, cinq sont des collaborateurs de la marque au lion et cinq rejoignent l'entreprise pour la première fois.