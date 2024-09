Dernière séance de hausse à la Bourse de Paris pour finir la semaine

La Bourse de Paris a progressé de 0,41% vendredi, dans un contexte de confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance économique en Europe et aux Etats-Unis, et de baisses des taux d'intérêt.

Mais "autour de cette tendance de fond, il y a beaucoup de nervosité", observe l'économiste, avec des "évolution très rapides dans un sens ou dans l'autre au fur et à mesure des publications et des discours de banquiers centraux".

Et mercredi, la Réserve fédérale (Fed) devrait elle aussi annoncer une réduction de ses taux directeurs, la première depuis qu'elle a commencé à les relever en 2022.

De plus, "il y a une certitude, c'est que les taux directeurs vont baisser", ajoute Valérie Rizk, mais le marché débat autour de leur ampleur.

L'inflation a en effet nettement ralenti et le scénario d'une récession n'est pas celui privilégié par les investisseurs.

Vendredi, la probabilité accordée par les investisseurs au scénario d'une baisse des taux de la Fed de 0,50 point de pourcentage a brusquement remonté après la publication d'un article par un journaliste du Wall Street Journal "connu pour avoir des liens avec la Réserve fédérale", selon Derek Halpenny, analyste de MUFG.

Alors que les opérateurs de marché ne savent pas si la Fed baissera ses taux de 0,25 ou de 0,50 point, selon ce journaliste, les membres de la Fed hésitent encore eux-mêmes.

Vers 18H00, le rendement des emprunts français à dix ans s'établissait à 2,83%, contre 2,85% la veille.

Offres publiques de retrait chez Bolloré

Le spécialiste du transport et de la logistique Bolloré a progressé de 4,82% à 5,98 euros après avoir annoncé sa volonté de mener des "offres publiques de retraits suivies de retraits obligatoires" pour les actions de trois de ses filiales: la Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et la Société Industrielle et Financière de l'Artois.