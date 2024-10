Des milliers de commerçants remercieront leurs clients ce week-end

Plusieurs milliers de commerçants mettront leurs clients à l'honneur ces 5 et 6 octobre lors de la huitième édition du "Weekend du Client". Cette année, les "villes phare" de l'événement sont Malines et Rixensart.

Mis en place par la fédération professionnelle Comeos et les organisations professionnelles Unizo et UCM, l'événement veut mettre en lumière "le rôle crucial du secteur du commerce et des services". Les organisateurs invitent les commerçants à remercier leurs clients et matérialiser le lien qui les unit par de petites attentions, des workshops ou des activités.

Rixensart, dans la province du Brabant wallon, proposera notamment un marché sur la place du Millénaire samedi et le dimanche aux Papeteries de Genval.