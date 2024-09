Deuxième édition de la Semaine sans viande du 14 au 20 octobre

"La consommation actuelle de viande et de produits laitiers est directement liée aux émissions excessives de CO2 et, contrairement aux solutions durables telles que les panneaux solaires et les voitures électriques, elle peut être combattue dès aujourd'hui sans investissements majeurs et sans concessions", indique sur son site internet la Fondation Semaine Sans Viande, l'association à la base de l'action.

Durant une semaine, les Belges sont donc invités à remplacer la viande, le poisson et les produits laitiers par des ingrédients d'origine végétale.