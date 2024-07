Dix-huit vins effervescents belges récompensés au Concours Mondial de Bruxelles

Malgré son nom, le Concours Mondial de Bruxelles se tient dans plusieurs pays. Cette compétition internationale est scindée en quatre sessions, durant lesquelles plus de 10.000 vins inscrits par des producteurs sont jugés, à l'aveugle, par un panel d'experts.

Plus de 900 vins effervescents du monde entier, issus de 24 pays, étaient en lice début juillet lors de cette session "bulles" du CMB. Il est à noter que 41% des vins belges présentés ont été récompensés, ce qui constitue un record selon les organisateurs. Dix vins noir-jaune-rouge ont reçu une médaille d'or et huit autres une médaille d'argent, décernées par un jury de 50 dégustateurs internationaux.

Plus tôt dans l'année, quatre vins belges avaient déjà été récompensés à la session Vins rosés du CMB et huit à la session Vins rouges et blancs du CMB. Au total, les vins belges ont donc récolté 30 médailles.