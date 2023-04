Elon Musk remplace l'oiseau bleu de Twitter par une image de chien

À la place du célèbre oiseau bleu de Twitter trône sur la page du réseau social, depuis la nuit de lundi à mardi, le personnage de Doge, un chien Shiba Inu qui a déferlé sur internet sous forme de meme (une photo légendée et déclinée à l'envi). "Comme promis", a commenté le patron du réseau social Elon Musk, renvoyant à une conversation avec un internaute l'enjoignant à acheter Twitter et changer son logo par celui de Doge.

Dans cette interaction en ligne, le multimilliardaire se demande si une nouvelle plateforme est nécessaire. Ce à quoi l'internaute lui répond d'acheter simplement Twitter. "Et change le logo de l'oiseau par un Doge", ajoute-t-il. "Haha ce serait diiiingue!" ("Haha, that would (be) sickkk"), s'amusait alors Elon Musk.

Doge prête aussi son image au dogecoin, une cryptomonnaie que le patron de Tesla a grandement aidé à visibiliser, faisant grimper en flèche sa valeur. L'entrepreneur aurait lui-même empoché quelques milliards au passage, tandis que d'autres investisseurs y ont perdu des plumes. Ces derniers lui réclament d'ailleurs 258 milliards de dollars de dédommagement, soit trois fois la baisse estimée de la valeur marchande de tous les dogecoins en circulation.