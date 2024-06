En pleine vague de chaleur, les Egyptiens exaspérés par les coupures d'électricité

Les ascenseurs s'arrêtent, les télévisions et les réseaux wifi s'éteignent le temps de ces coupures, qui jusque-là duraient une heure ou deux mais qui, depuis quelques jours, dépassent les trois heures.

Au moins une fois par jour, ventilateurs, climatiseurs et frigidaires cessent de fonctionner en Egypte, au gré des coupures d'électricité, exaspérant la population qui étouffe sous des températures caniculaires.

"Dans les villages, c'est pire", dit-il, "il n'y a pas de planification, la nourriture se perd dans les réfrigérateurs et les gens ont des coups de chaleur dans l'indifférence générale".

A Assouan, la grande ville du sud, et dans sa périphérie, où il a fait près de 50 degrés à l'ombre en juin, "les lumières s'éteignent et l'eau s'arrête jusqu'à quatre heures par jour", raconte à l'AFP un habitant d'un village voisin, qui se présente sous le nom d'emprunt de Tarek par peur des représailles.

Depuis un an, les pénuries d'énergie et de devises étrangères qui frappent l'Egypte ont conduit le gouvernement à instaurer ces délestages planifiés.

En juin, une députée d'Assouan, Riham Abdelnaby, a signalé que des dizaines de personnes étaient mortes d'épuisement à cause de la chaleur. Elle a appelé à ce que son gouvernorat soit exempté des coupures qui, dit-elle, "mettent en danger la vie des citoyens".

Avec les températures caniculaires de juin, les coupures sont devenues plus longues et plus fréquentes, mettant les nerfs des Egyptiens à rude épreuve. L'exaspération gagne même les animateurs de talk-shows, habituellement fervents partisans du président Abdel Fattah al-Sissi.

- "Pas un luxe" -

"L'électricité n'est pas un luxe, c'est un droit des plus basiques", a écrit lundi sur X la présentatrice Lamis al-Hadidi.