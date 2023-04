Engie prévoit de construire trois parcs de batteries en Flandre

Engie a introduit des demandes de permis pour trois nouveaux parcs de batteries sur ses sites flamands de Kallo, Drogenbos et Vilvorde, et ce pour une capacité électrique totale de 380 MW. Ces installations pourraient apporter "un soutien important au réseau", selon le fournisseur d'énergie.

Cependant, dans le contexte actuel où les enjeux environnementaux, économiques et de sécurité d'approvisionnement alimentent les débats, Engie se dit déterminé "à développer, installer et exploiter des projets de stockage supplémentaires en Belgique dans les années à venir".

Le fournisseur a donc étudié la faisabilité de plusieurs sites en Belgique. De cette étude, trois installations sont ressorties dans une première phase, comme étant les plus éligibles pour y développer de nouveaux parcs de batteries: Kallo (avec un objectif de 100 mégawatts), Drogenbos (80 mégawatts) et Vilvorde (200 mégawatts). D'après les estimations, ces sites fourniraient ensemble de l'électricité pouvant couvrir la consommation de plus de 180.000 ménages.

Une solution qui permettrait "d'aider le réseau à absorber les pics de production d'énergie (renouvelable) grâce au stockage et à restituer cette énergie" en cas de baisse de production d'énergie (renouvelable), ponctue Engie.