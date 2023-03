Engie va de nouveau proposer des contrats fixes

Engie va de nouveau, dès le 1er avril, proposer à ses clients résidents et "petits professionnels" un contrat de fourniture d'énergie (électricité et gaz) à prix fixe, d'une durée d'un an, a annoncé jeudi le fournisseur d'énergie.

En outre, dans le cadre du contrat à prix variable "Easy variable", l'indexation du prix se fera de manière mensuelle et non plus trimestrielle et ce, afin de mieux coller à l'évolution des prix sur les marchés de gros énergétiques.

"Ces changements interviennent alors que les prix sur les marchés de gros sont revenus à leurs niveaux de l'automne 2021", explique Engie, leader du marché en Belgique.

L'offre "Easy fixe" sera proposée en "quantité limitée" et est destinée notamment aux clients dont le contrat fixe sera renouvelé en juin 2023 et aux consommateurs "qui privilégient la stabilité et la visibilité sur le long terme", développe Engie. Le fournisseur ajoute qu'il "réintroduira les contrats à prix fixes de manière progressive et maitrisée en évaluant les attentes globales du marché belge et en tenant compte de l'évolution des conditions de marché".

Après avoir atteint des prix insensés à la fin de l'été 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la coupure de gazoducs alimentés par la Russie, les cours du gaz en Europe (TTF) ont fortement reflué ces derniers mois, profitants d'un hiver clément et de l'afflux de GNL (gaz naturel liquéfié).