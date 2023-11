Entre l'Ukraine et la Pologne, une frontière bloquée et des routiers au désespoir

"On attend depuis longtemps, et on vient à bout de nos réserves d'eau et de nourriture", s'agace Dmitro, chauffeur routier ukrainien, en marchant le long d'une file de camions qui semble interminable, à la frontière entre son pays et la Pologne.

Arrivé depuis quatre jours au poste-frontière de Rava-Rouska, dans l'ouest de l'Ukraine, il est à bout de nerfs. "La Pologne est un pays de transit, on va en Estonie", explique-t-il jeudi, demandant qu'on "ouvre une route" pour ses collègues et lui.