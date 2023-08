États-Unis et Belgique créent une unité de conversion sur F-35 en Arizona

La cérémonie d'activation de cette escadrille de chasse, le 312 Fighter Squadron (312 FS), a eu lieu en matinée sur la base aérienne Luke. Elle est située près de Phoenix, en Arizona (sud-ouest des États-Unis) et porte le nom d'un pilote américain, le lieutenant Frank Luke, décédé à l'âge de 21 ans dans le ciel français, non loin de la frontière belge, le 29 septembre 1918.

Le 312 FS est commandé par un lieutenant-colonel américain, Jason Wall, dont l'adjoint est un officier belge, le major aviateur Pierre-Yves Libert, alias "SO6", récemment arrivé sur place. L'unité fait partie du 56e wing de chasse (56 FW), entièrement dédié à la formation de nouveaux pilotes de combat au sein de huit "squadrons" - six volant sur F-35A et deux sur F-16, dont un "singapourien". Le wing, commandé par le général de brigade Jason Rueschhoff, forme chaque année plus de 400 pilotes et 300 contrôleurs du trafic aérien. La barre des 2.000 pilotes formés sur F-35 a été franchie en avril dernier.