Face au risque de récession, Wall Street termine majoritairement dans le rouge

Si l'indice Dow Jones est resté positif, grappillant 0,24% à 33.482,72 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a lâché 1,07% à 11.996,86 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,25% à 4.090,38 points.

Les indices de la Bourse de New York ont majoritairement terminé dans le rouge mercredi, face aux craintes de récession et à de faibles indicateurs.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor se sont détendus, matérialisant ces craintes de récession. Ceux à dix ans reculaient à 3,29% contre 3,33% la veille et ceux à deux ans se repliaient à 3,77% contre 3,82% vers 20H00 GMT.

"Le marché a conclu de façon mitigée, les investisseurs se focalisent sur la récession et les rendements obligataires reculent", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Les embauches dans le privé sont ressorties pour mars à 145.000 contre 205.000 prévu et après 261.000 en février. Ce chiffre augure mal du rapport officiel sur l'emploi qui est attendu vendredi et atteste du refroidissement du marché du travail.

Pour Peter Cardillo, "une bonne partie de l'éventualité d'une récession est déjà prise en compte dans les cours boursiers mais elle devient plus probable".

"Que le S&P 500", l'indice le plus représentatif du marché américain, "revienne au niveau 3.700-3.750 points, c'est possible, mais qu'il rétrograde à son plus faible niveau de l'année dernière, je n'y crois pas", a-t-il tempéré.