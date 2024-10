Face aux clients "Kalach", les chauffeurs VTC réclament des mesures de sécurité

Cette dernière est particulièrement mise en cause, les chauffeurs l'accusant de ne faire "aucun contrôle, en ne réclamant ni pièce d'identité, ni carte bancaire". "Du coup, les plaintes restent sans suite car les clients sont non identifiés", dit M. Benali.

"Bolt est pointée du doigt parce que c'est sur cette application qu'il y a le plus de problèmes", affirme Nicolas Pascal, représentant Force Ouvrière des VTC marseillais, qui souligne toutefois que "les demandes des syndicats ont été balayées par toutes les plateformes lors des dernières discussions".

- Kinder surprise -

Riadh est chauffeur VTC depuis seulement six mois mais songe déjà à abandonner. Comme tous les chauffeurs interrogés par l'AFP, il déplore les conditions imposées par les plateformes: "on ne sait rien sur le client, alors qu'eux savent tout sur nous. Moi, quand j'accepte un client, il a ma plaque d'immatriculation, ma photo, il voit la voiture se déplacer sur la carte... Nous quand on arrive, c'est Kinder surprise, on ne sait pas ce qu'on trouve. Ils s'appellent +Le shark+ (requin) ou +Cmoi+... on voit bien que certains sont bizarres, mais une fois sur place on ne peut pas annuler, sinon on risque des problèmes...."

De plus, explique Riadh, qui comme ses collègues refuse de donner son nom de famille, les plateformes décomptent le nombre de courses annulées par les chauffeurs. "Plus tu annules, moins on te propose de courses ou des courses moins rentables".