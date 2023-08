Faute de pluie, les vignerons des Pyrénées-Orientales craignent de maigres vendanges

A flanc de collines plongeant dans la Méditerranée, des vignes clairsemées portent des raisins souvent trop petits: après des mois de sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, les vendanges qui débutent s'annoncent particulièrement faibles et attisent les craintes pour l'avenir du vignoble.

"On n'a même pas eu 200 mm de pluie cette année... Autant que dans le Sahara", déplore Julien Thiery, en charge de la vigne à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.

Sur cette zone de 75 hectares entre Banyuls et Port-Vendres, "je vais avoir une baisse de 30% de la récolte" par rapport à l'an dernier, estime le viticulteur de 49 ans. Dans le reste du domaine - 220 hectares en partie irrigués autour de Rivesaltes - il prévoit des pertes de l'ordre de 10%.

Les parcelles proches de la plage s'en sortent mieux, avec seulement quelques feuilles jaunies. Mais les vignes plus en hauteur n'ont pas suffisamment poussé et certaines ne pourront pas être vendangées.

Selon lui, la production départementale devrait atteindre à peine 400.000 hectolitres au total, contre plus de 550.000 l'an dernier et 750.000 il y a dix ans. Le rendement sera, déplore-t-il, "le plus bas qu'on ait jamais connu": autour de 20 hectolitres par hectare au lieu d'une trentaine habituellement.

- Monter en altitude? -

Dans les plaines des Aspres - une zone dont le nom vient du catalan et signifie "aride" - les vignes paraissent bien vertes à première vue. Mais avec son oeil de vigneron, Patrick Mauran, 54 ans, observe des feuillages trop peu fournis, qui risquent de ne pas abriter suffisamment les raisins pour leur permettre une bonne maturation.