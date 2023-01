Grèves en France: le trafic des trains perturbé mardi

(Belga) La grève de mardi, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France, sera encore très suivie dans les transports ferroviaires, avec très peu de trains régionaux TER et Transilien et une circulation des TGV "fortement perturbée", a annoncé dimanche la SNCF.

Sur les TGV, la SNCF s'attend à voir circuler un train sur trois en moyenne. Les Eurostar et Thalys devraient cependant rouler quasi normalement. Le trafic des trains régionaux sera davantage affecté avec deux TER sur 10 en moyenne. Le trafic des Intercités sera également "très fortement perturbé", et les trains de nuit seront totalement interrompus les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Dans son communiqué, SNCF voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent "d'annuler ou reporter leurs déplacements" et de "privilégier le télétravail". Les usagers sont invités à "vérifier la circulation des trains" lundi dès 17H sur les sites et applications de la SNCF. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) prévoit également une grève de contrôleurs aériens et a donc préventivement demandé aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur cinq dans les liaisons prévues mardi avec Paris-Orly. (Belga)