Hausse du nombre d'emplois salariés vacants au premier trimestre 2023

Avec 67,37% de l'ensemble des emplois vacants en Belgique, la Région flamande reste la région du pays présentant le plus grand nombre d'emplois vacants, souligne Statbel. Elle est suivie par la Région wallonne avec 19,56% et la Région de Bruxelles-Capitale avec 13,07%.

Plus de trois quarts (76,7%) des emplois vacants se trouvent dans cinq secteurs économiques: le secteur non-marchand, les sciences et services, l'industrie, le commerce et la construction, note encore Statbel.

Enfin, le taux de vacance d'emploi augmente principalement dans les secteurs des activités immobilières (+1,00 point de pourcentage), des autres services (+0,65 pp), des activités financières et d'assurance (+0,48 pp) et de l'industrie (+0,46 pp). Par ailleurs, ce taux reste le plus élevé dans les secteurs de l'information et communication (8,4%) et de l'hébergement et restauration (8,0%) tandis qu'il reste le plus faible dans le secteur des activités immobilières (2,8%).