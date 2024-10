Hausse modérée du BEL 20 après la baisse des taux de la BCE

Partager:

La baisse des taux directeurs de la BCE ayant été anticipée par les marchés européens, ceux-ci devaient eux-mêmes progresser modérément jeudi, l'indice BEL 20 gagnant 0,63% en terminant à 4.333,65 points avec 13 de ses éléments dans le vert.

Galapagos (27,88) et UCB (176,70) se distinguaient par des bonds de 3,26 et 3,21%, arGEN-X (502,80) s'appréciant de 0,44% alors que Solvay (38,44) et Syensqo (72,56) reculaient de 2,24 et 1,73%. AB InBev (60,56) et Lotus Bakeries (12.580) au record, valaient 1,07 et 2,61% de plus que la veille, KBC (68,92) et Ageas (49,16) progressant de 0,67 et 0,45%.

Melexis (70,10) et Umicore (10,60) regagnaient 1,01 et 0,66% alors que D'Ieteren (194,90) reculait de 0,92%, Elia (96,20) et Azelis (18,56) de 0,93 et 2,83%. Les immobilières Aedifica (63,40) et Cofinimmo (64,25) étaient négatives de 1,09 et 1,23% tandis que WDP (23,52) gagnait de justesse 0,17%. Les résultats et perspectives de Barco (11,05) avaient fait plonger le titre de plus de 10%, écart finalement ramené à 4,4%. Ceux de Sipef (56,00) étaient quant à eux accueillis par un recul de 2,8%.