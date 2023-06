Il y a 60 ans ouvrait le premier hypermarché en France, un Carrefour dans l'Essonne

Alain s'en souvient très bien: il avait 10 ans quand le Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois a ouvert ses portes. Pour la première fois en France, produits frais, textile et électroménager étaient vendus sous le même toit, en libre service.

Le 15 juin 1963 ouvrait dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché de France, un Carrefour qui fête jeudi ses 60 ans dans un contexte où ces magasins grand format restent incontournables, même s'ils souffrent d'une certaine désaffection et d'une image écornée.

Ses parents y sont bien allés "deux, trois fois" avant de reprendre leurs habitudes chez les petits commerçants du coin, mais sa femme Odile, 67 ans, et lui-même, sont devenus des clients fidèles, expliquait-il début juin à l'AFP. Ce, même si leur chariot de courses n'est plus aussi rempli qu'auparavant à cause de l'inflation.

Au gré de ses 60 ans d'existence, le format de magasins "hypermarché" s'est taillé une place essentielle dans la vie des Français, au point de devenir un symbole de la société de consommation. Que ce soit sous des enseignes qui restent d'actualité - Carrefour, Auchan, Cora, E.Leclerc ou Casino - ou d'autres qui se sont éteintes définitivement, comme Mammouth, Continent, Rallye ou Euromarché.

En France, on parle d'un hypermarché quand sa surface commerciale - hors réserve par exemple - est supérieure à 2.500 mètres carrés et qu'il vend des denrées alimentaires. Les plus gros sont supérieurs à 20.000 mètres carrés.