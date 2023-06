Imec et ASML construisent une ligne pilote pour la technologie des puces de pointe

Selon les deux partenaires, le développement de la lithographie "High NA-EUV" est "crucial" pour que se développent des puces à haute performance et à faible consommation d'énergie. Celles-ci sont nécessaires, entre autres, pour les applications futures de l'intelligence artificielle (IA), dans les domaines de la santé, de l'automobile et des énergies renouvelables.

ASML fournira ses machines les plus modernes pour une ligne pilote à l'imec à Louvain. Celle-ci servira à étudier le potentiel de la dernière technologie en matière de lithographie (impression de circuits intégrés sur des micropuces) - la lithographie dite "High NA-EUV" - et permettra aux entreprises de semi-conducteurs de découvrir les nouvelles possibilités qu'elle offre.

Le secteur fait face à des "investissements importants" pour rendre la technologie largement disponible et maintenir les capacités de recherche et de développement en Europe, affirment l'imec et ASML, qui collaborent depuis plus de 30 ans dans le domaine de la technologie des micropuces. Leur objectif est que la technologie soit prête pour la production de masse dès que possible.