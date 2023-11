Infraction routière: pas de citation au tribunal si l'ordre de paiement est exécutoire

Saisi du cas de personnes citées à comparaître pour infractions routières, le tribunal de police d'Alost a demandé à la Cour si ce n'était pas contraire au principe "non bis in idem" (on ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits) dès lors que le ministère public leur avait déjà délivré un ordre de paiement.

Cet ordre permet au parquet de contraindre au paiement un automobiliste qui ne s'exécute pas et n'accepte pas une proposition de transaction. Même s'il ne constitue pas une peine au sens strict, il a un caractère punitif et donc dissuasif, estime la Cour. La somme à payer est établie sur le montant prévu pour l'infraction majoré de 35% et, le cas échéant, d'une contribution aux Fonds d'aide aux victimes ainsi que d'une redevance administrative. Qui plus est, le droit de conduire peut être suspendu si la somme ne peut être recouvrée dans un délai de trois ans.